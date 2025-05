Catania arrestato l’uomo accusato dell’omicidio di un barista | è un clandestino Una ferita al cuore di una comunità

A Catania, un terribile omicidio scuote la comunità: un barista di 31 anni è stato accoltellato da un 37enne, clandestino dello Zimbabwe. Questo drammatico evento non è solo un crimine, ma un segnale di come l'integrazione e la sicurezza siano temi sempre più attuali nelle città italiane. In un momento in cui la società cerca di trovare equilibrio, episodi come questo lasciano una ferita profonda e ci interrogano sul futuro. È ora di riflettere!

In arresto il 37enne straniero dello Zimbabwe che ieri pomeriggio, a Catania, ha accoltellato e ucciso un 31enne che lavorava in una famosa pasticceria di piazza Mancini. Le forze dell’ordine sono intervenuti dopo aver appreso la segnalazione di un giovane ferito da svariate coltellate e steso a terra in una pozza di sangue. Dopo l’arrivo degli agenti, i dipendenti e i clienti del bar hanno dato conto che l’aggressore fosse un parcheggiatore abusivo extracomunitario. L’uomo zimbabwese girava spesso in quella zona della città, tanto che gli stessi poliziotti lo conoscevano, avendolo fermato e sanzionato più volte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Catania, arrestato l’uomo accusato dell’omicidio di un barista: è un clandestino. Una ferita al cuore di una comunità

