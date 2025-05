Catania 31enne ucciso | arrestato posteggiatore abusivo incastrato dalle telecamere

In un contesto di crescente violenza urbana, il tragico omicidio di un 31enne a Catania riaccende i riflettori sulla lotta contro l'abusivismo. Un parcheggiatore originario dello Zimbabwe è stato arrestato grazie alle telecamere di sorveglianza, dimostrando come la tecnologia possa essere un alleato nella giustizia. Questo episodio non è solo una cronaca nera, ma un campanello d'allarme per le nostre città : è ora di dire basta all’illegalità !

È stato arrestato dalla polizia con l’accusa di omicidio aggravato il parcheggiatore abusivo, un 37enne originario dello Zimbabwe, che ieri avrebbe ucciso con diverse coltellate un uomo di 31 anni al culmine di una lite in piazza Mancini Battaglia a Catania. L’aggressore era stato bloccato dalla polizia e arrestato in flagranza di reato. Aveva ancora i vestiti e le mani sporche di sangue. Gli agenti hanno acquisito tutte le immagini delle telecamere della zona per ricostruire la dinamica. A quanto pare, vittima e presunto assassino si conoscevano e, dalle testimonianze raccolte a caldo, la vittima non pagava proprio perché lavorava davanti al parcheggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catania, 31enne ucciso: arrestato posteggiatore abusivo incastrato dalle telecamere

Dopo due anni di indagini, si è finalmente fatta chiarezza sull’omicidio di Luca Goddi, allevatore di 47 anni ucciso a Orune, Nuoro.

