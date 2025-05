Castelli aperti tante feste musica live birra e balli | il week-end in provincia

Questo weekend in provincia di Bergamo si trasforma in un viaggio nel tempo tra castelli e sapori! Immergiti nelle tradizioni locali con la giornata dei castelli e palazzi medievali, mentre le feste di musica live e balli ti faranno vibrare al ritmo della cultura. Non perdere l’occasione di assaporare la festa della birra belga: un perfetto esempio di come la gastronomia possa unire persone e territori. Un fine settimana da vivere intensamente!

Sono diverse le iniziative organizzate nel lungo fine-settimana del 2 giugno in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali (domenica e lunedì 2 giugno), tante feste con cucina tipica, musica live e balli, la festa della birra belga allo Spazio Fase di Alzano Lombardo e “Le erbe del casaro” in Alta Valle Brembana. Da annotare, inoltre, il Concerto per la Festa della Repubblica a Dalmine e a Treviglio, Cologno Sound a Cologno al Serio, il tributo ai Deep Purple al Druso di Ranica, Biblofestival, camminate e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia nel week-end da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Castelli aperti, tante feste, musica live, birra e balli: il week-end in provincia

