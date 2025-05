Castelfidardo 266 studenti alle lezioni di educazione stradale

Castelfidardo si fa pioniera nell'educazione stradale: ben 266 studenti hanno partecipato a un percorso formativo che ha unito teoria e pratica per quasi 200 ore. In un contesto in cui la sicurezza stradale è sempre più cruciale, questa iniziativa non solo prepara i giovani a diventare conducenti responsabili, ma celebra anche il valore della comunità . Un passo fondamentale verso un futuro più sicuro e consapevole!

E’ un percorso che ha impegnato 266 studenti delle classi quarte e quinte degli istituti comprensivi "Soprani" e "Mazzini" di Castelfidardo sviluppando durante l’anno scolastico circa 200 ore di "lezione" in aula sfociando poi nelle sessioni di prove pratiche caratterizzate da un sano e genuino entusiasmo. Il progetto di educazione stradale e alla legalitĂ dedicato agli studenti delle scuole primarie coordinato dal Comando di Polizia Locale coglie una volta di piĂą nel segno. Nel circuito della pista didattica "Scarponi", allestito con tanto di segnaletica orizzontale e verticale, gli studenti hanno potuto vivere un’esperienza utile nell’attuazione concreta e nell’assimilazione di valori di cui far tesoro oggi e nel futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, 266 studenti alle lezioni di educazione stradale

Cerca Video su questo argomento: Castelfidardo 266 Studenti Lezioni Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Castelfidardo, 266 studenti alle lezioni di educazione stradale; Educazione stradale, prova pratica per i bimbi delle primarie; Consegnate le mini-patenti del “buon pedone” e del “buon ciclista”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Castelfidardo, 266 studenti alle lezioni di educazione stradale

Riporta msn.com: E’ un percorso che ha impegnato 266 studenti delle classi quarte e quinte degli istituti comprensivi "Soprani" e "Mazzini" ...

Le insidie del web: studenti a "lezione"

Secondo ilrestodelcarlino.it: Luca Russo, analista forense, ha svelato le insidie del web ai genitori degli studenti dei comprensivi "Mazzini" e "Soprani" di Castelfidardo. Si è discusso di pedopornografia, cyberbullismo e ...

Una raffica di sospensioni agli studenti

Riporta corriereadriatico.it: CASTELFIDARDO - Troppo vivaci, chiassosi, turbolenti. Talvolta impossibili da gestire. Una situazione al limite al punto da costituire un serio elemento di disturbo per gli altri studenti ed ...