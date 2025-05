Cassano Irpino | accertate violazioni ambientali in un’azienda agricola

A Cassano Irpino, i Carabinieri hanno smascherato gravi violazioni ambientali in un'azienda agricola, sottolineando un problema che colpisce tutta l'Italia: il rispetto delle normative ecologiche. Questo intervento non è solo un atto di tutela del territorio, ma un segnale forte in un'epoca in cui la sostenibilità è diventata prioritaria. La salute del nostro ambiente dipende anche da questi controlli. Quanto ci impegniamo a proteggere il nostro pianeta?

Nel corso di un’attività finalizzata al contrasto dei reati in materia ambientale, i Carabinieri della Stazione di Montella, unitamente ai militari del locale Nucleo Carabinieri Forestale, hanno effettuato un’ispezione presso un’azienda agricola con sede operativa in Cassano Irpino. Le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Cassano Irpino: accertate violazioni ambientali in un’azienda agricola

