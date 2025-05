Caso Resinovich | la cugina Silvia solleva dubbi sul marito Visintin

Nel mistero della morte di Liliana Resinovich, la voce della cugina Silvia Radin riaccende le luci su un intricato puzzle. Le sue rivelazioni sul marito Visintin aggiungono strati di complessitĂ a un caso che continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso. La ricerca della veritĂ si intreccia con il crescente interesse per i cold case, richiamando l'attenzione su quanto sia cruciale non smettere mai di cercare giustizia. Cosa nasconde davvero il silenzio

Continuano a emergere nuovi dettagli nel complesso enigma della morte di Liliana Resinovich, trovata senza vita a Trieste nel gennaio 2022. Le ombre su questo caso non si sono mai dissipate completamente, e ora una nuova voce familiare riapre interrogativi mai sopiti. Le nuove dichiarazioni di Silvia Radin. Nel caso Liliana Resinovich, la cui veritĂ rimane ancora oscura, emergono nuove dichiarazioni cariche di tensione. Silvia Radin, cugina della donna, ha espresso gravi perplessitĂ sul comportamento del marito di Liliana, Sebastiano Visintin. In un'intervista a Open, ha delineato un quadro che non lascia spazio a dubbi.

Caso Resinovich, parla il tecnico: "Vi dico perché ho rotto la vertebra a Lilly"

Il caso di Liliana Resinovich si arricchisce di nuove rivelazioni. Il tecnico Giacomo Molinari, dopo essersi autoaccusato della frattura alla vertebra della donna durante l'autopsia, chiarisce la sua posizione.

