Il mistero attorno alla morte di Liliana Resinovich si infittisce: la cugina Silvia Radin, al centro di sospetti comportamenti, riaccende i riflettori su una vicenda ancora irrisolta. La sparizione del cadavere e dei soldi è solo la punta dell'iceberg. Questo caso, che ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica, solleva interrogativi più ampi sulla verità e sulle dinamiche familiari. Cosa si nasconde dietro a queste ombre?

Nel giallo della morte di Liliana Resinovich, trovata senza vita a Trieste nel gennaio 2022, la cugina Silvia Radin torna a parlare pubblicamente, sollevando gravi dubbi sul comportamento del marito. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Caso Resinovich, la cugina Silvia Radin: «Visintin? Comportamenti sospetti, l?ha portata via dalla famiglia». Il cadavere e i soldi: il possibile movente

Liliana Resinovich, la cugina: “Denunciamo il tecnico che avrebbe provocato la frattura della vertebra”

La cugina di Liliana Resinovich, Silvia Radin, ha rivelato a Fanpage.it che il fratello della 63enne, deceduta a Trieste, presenterĂ denuncia contro Giorgio Molinari, il tecnico accusato di aver provocato una lesione alla vertebra T2 della donna durante una manovra per l'autopsia nel 2022.

Liliana Resinovich, Visintin: “Ho pensato al suicidio”. La cugina: “Il marito l’aveva allontanata da noi”

Lo riporta fanpage.it: Secondo la cugina di Liliana Resinovich, Silvia Radin, la 63enne aveva "paura del marito" Sebastiano Visintin, oggi indagato per la morte della ...

