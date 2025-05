Caso Resinovich dalla data di morte al luogo | tutti i dubbi del medico legale

Il caso di Lilly Resinovich continua a suscitare interrogativi, mettendo in luce le complessità del lavoro del medico legale. Raffaele Barisani, consulente di Sebastiano Visintin, indagato per omicidio, analizza le discrepanze tra la data di morte e il luogo del ritrovamento. Questo dramma si inserisce in un contesto più ampio, dove la verità fatica a emergere. Un mistero che tiene tutti con il fiato sospeso e che invita a riflettere su giustizia

L'analisi di Raffaele Barisani, consulente del marito di Lilly. Sebastiano Visintin è indagato per l'omicidio della moglie.

Caso Resinovich, parla il tecnico: "Vi dico perché ho rotto la vertebra a Lilly"

Il caso di Liliana Resinovich si arricchisce di nuove rivelazioni. Il tecnico Giacomo Molinari, dopo essersi autoaccusato della frattura alla vertebra della donna durante l'autopsia, chiarisce la sua posizione.

Resinovich, ennesimi colpi di scena. Spuntano nuove tracce: la suola della scarpa, il cordino al collo e lo spago a casa di Visintin

affaritaliani.it scrive: Il caso relativo alla morte di Liliana Resinovich si è riaperto in seguito alla super-perizia effettuata nel corso delle nuove indagini. Ora gli inquirenti non indagano più sul suicidio ma stanno valu ...

Caso Resinovich, è battaglia fra accusa e difesa sui nuovi accertamenti tecnici

Come scrive repubblica.it: La pm punta a acquisire elementi che ricolleghino il delitto a Visintin, i legali dell’uomo chiedono una nuova consulenza dopo la superperizia che ha svelato ...

Caso Resinovich, la pm chiede nuove analisi sui reperti

Secondo msn.com: (ANSA) - TRIESTE, 29 MAG - Nuove analisi sono state chieste dalla pm Ilaria Iozzi, che dirige le indagini sulla morte di Liliana Resinovich, alla gip Flavia Mangiante. In particolare, Iozzi ha chiesto ...