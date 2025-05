Caso Garlasco scontro a Quarto Grado tra Garofano e Abbate

Il caso di Garlasco continua a far discutere, quasi vent'anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Su Quarto Grado, il confronto tra Garofano e Abbate ha riacceso il dibattito su dettagli mai chiariti, dimostrando come la verità, in certi casi, sia un labirinto difficile da esplorare. La fascinazione per i cold case sembra crescere, rivelando un'inquietante sete di giustizia che coinvolge l'intera società. Perché certe storie non si chiud

News Tv. Quasi due decenni sono passati dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, un caso che ancora oggi provoca dibattiti accesi. Sebbene Alberto Stasi sia stato condannato in via definitiva, le discussioni rimangono vivaci, alimentate da programmi come Quarto Grado, che riportano alla ribalta dettagli controversi e non risolti. Durante l’ultima puntata, c’è stato un acceso scontro tra il giornalista Carmelo Abbate e Luciano Garofano, noto ex comandante del RIS di Parma. Leggi anche: “Uomini e donne”, la lite tagliata durante la scelta? Cos’è successo Garlasco, l’intervento di Luciano Garofano a “Quarto Grado”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Caso Garlasco, scontro a “Quarto Grado” tra Garofano e Abbate

Caso Garlasco News: Perchè Si Parla Del Santuario Della Bozzola?

Nuove rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi riaccendono l'attenzione su Garlasco, con un legame sorprendente al Santuario della Bozzola.

“Queste cose non può dirle”. Garlasco, scontro a Quarto Grado tra Garofano e Abbate

Segnala thesocialpost.it: A distanza di diciotto anni dal tragico omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, il caso continua a far discutere. Nonostante la condanna definitiva di ...

Delitto di Garlasco, impronta 33: è la prova decisiva. Il video

Secondo msn.com: Nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, l'impronta 33 riaccende il dibattito: Andrea Sempio è di nuovo indagato.

Delitto di Garlasco, Abbate: “Impronta 33 è dell’assassino!”/ Garofano: “E’ inaccettabile e pericoloso”

ilsussidiario.net scrive: Il giallo del delitto di Garlasco a Quarto Grado, con l'acceso dibattito sull'impronta 33 fra Carmelo Abbate e il generale Garofano ...