Caso di tubercolosi e nuovi ricoveri per Covid all' ospedale di Eboli | sale la tensione

Tensione altissima in Campania: un sospetto caso di tubercolosi a Eboli e nuovi ricoveri per Covid sollevano preoccupazioni. Un 64enne, già in isolamento, riaccende i riflettori su malattie infettive, tema mai così attuale dopo la pandemia. La salute pubblica torna al centro del dibattito, mentre i cittadini si interrogano sull'efficacia delle misure preventive. È il momento di restare informati e attenti, perché la storia della salute è in continua evoluzione.

Sospetto caso di tubercolosi a Campagna: un uomo di 64 anni, ricoverato da giorni nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Eboli, ha presentato un quadro clinico preoccupante. Attualmente, è in isolamento, in attesa della conferma della diagnosi. Intanto, a Roccadaspide, un altro caso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Caso di tubercolosi e nuovi ricoveri per Covid all'ospedale di Eboli: sale la tensione

Migranti sbarcati al porto di Ancona: saranno distribuiti in 5 regioni. A bordo un caso di tubercolosi

Al porto di Ancona sono sbarcati 276 migranti, tra cui 85 minori e 3 neonati, salvati da Ocean Viking tra Malta e Tunisia.

Tubercolosi: due casi diagnosticati all’ospedale di Eboli

Secondo infocilento.it: Parallelamente, un altro caso di tubercolosi è stato ufficialmente confermato per un residente di Roccadaspide, anch’egli ricoverato presso l’ospedale di Eboli. Gli accertamenti clinici hanno ...

Sabaudia, malata di tubercolosi non si ricovera e va a lavorare nel suo negozio di alimentari

Da fanpage.it: Avrebbe dovuto trovarsi in ospedale in un reparto di Malattie Infettive, invece serviva cibo ai clienti anche senza mascherina ...

Tubercolosi, a Milano 400 nuovi casi all'anno

Come scrive milano.corriere.it: MILANO - La tubercolosi: un incubo che l'Italia pareva ... A Milano sono 400 i nuovi casi diagnosticati ogni anno. Il 70% riguarda cittadini stranieri, per lo più adulti; tra gli italiani ...