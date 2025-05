Caso Carturan | indagati due poliziotti uno è nella scorta del sindaco Eric Adams

Il caso di Michael Valentino Teofrasto Carturan, l’italiano sequestrato a New York, si infittisce con l'indagine su due poliziotti, uno dei quali fa parte della scorta del sindaco Eric Adams. Questo episodio inquietante non solo mette in luce il lato oscuro di una metropoli famosa per le sue opportunità, ma solleva anche interrogativi sulla sicurezza e sull'integrità delle forze dell'ordine. La storia di Carturan è un monito: la violenza può nascondersi ovunque, anche nei luoghi più inatt

La vicenda di Michael Valentino Teofrasto Carturan, l'italiano di 28 anni trader di criptovalute che è stato sequestrato e torturato a New York per quasi tre settimane subendo violenze brutali, legato con fili elettrici, colpito con un taser e minacciato di morte, diventa sempre più intricata e da quando Carturan è riuscito a fuggire, insanguinato

Caso Michael Carturan: indagata una 24enne italiana a New York, ma lei si difende: ‘È tutto un equivoco’

Una 24enne italiana è indagata a New York nell’ambito di un inquietante caso di sequestro e tortura che ha coinvolto Michael Valentino Teofrasto Carturan, un torinese di 28 anni.

