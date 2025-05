casi di violenze accesso vietato nelle stazioni

Un provvedimento senza precedenti segna una svolta nella sicurezza pubblica: il divieto d'accesso per tre ragazzi violenti nelle stazioni di Brescia. Questo è solo l'inizio di una nuova era, dove la legge si fa sentire per proteggere i cittadini. Con l'adozione del Dacur, il governo dimostra di voler affrontare il crescente fenomeno della violenza urbana, rispondendo a un trend di maggiore attenzione alla sicurezza nelle nostre città . Meno soggezione, più protezione!

Divieto di accesso alla metropolitana e alla stazione ferroviaria di Brescia. È il provvedimento Dacur, il primo firmato dal questore nel Bresciano, emesso nei confronti di tre ragazzi protagonisti di violenze nelle aree in questione. Il nuovo strumento di prevenzione, introdotto dal decreto sicurezza, dà la possibilità al capo della polizia di Stato, in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza, di adottare il divieto di ingresso alle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale nei confronti di chi sia stato denunciato o condannato per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi in quegli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it