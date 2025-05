Casertana allarme rientrato; D’Agostino | Ci iscriveremo

La Casertana tira un sospiro di sollievo: Giuseppe D’Agostino ha ufficialmente annunciato che la squadra sarà iscritta alla Serie C. Un epilogo positivo dopo giorni di incertezze, frutto di un confronto serrato tra vari attori, dal consorzio Compat a figure storiche del club. Questo segnale dimostra come la passione per il calcio possa unire e superare le avversità. Ora, tutti gli occhi sono puntati sul campo: la stagione è alle porte!

Tempo di lettura: 3 minuti Alta tensione, attenuata dopo tanta diplomatica mediazione. Giuseppe D’Agostino è tornato a più miti consigli, e rassicura la piazza sulla prossima partecipazione alla serie C. La mediazione è stata attivata da più parti, non solo da figure vicine alla squadra rossoblù, ma anche da parte del consorzio Compat e di coloro che fanno parte del progetto del nuovo stadio. Le minacce degli scorsi giorni, a causa della frattura fra il patron della Casertana e l’imprenditore Domenico Ciuffarella sul futuro dello stadio. Non c’è nessun commento e nessuna motivazione manifestata a proposito di questa rottura, ma quel che è certo è che la squadra della Reggia sarà regolarmente iscritta al prossimo campionato di serie C, guadagnato sul campo con sangue e sudore da parte del gruppo di mister Iori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana, allarme rientrato; D’Agostino: “Ci iscriveremo”

