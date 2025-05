Caserta celebra la Repubblica con la consegna di 33 onorificenze

Caserta si prepara a un grande evento: il 2 giugno 2025, la città onorerà il 79° Anniversario della Repubblica Italiana con la consegna di 33 onorificenze. Un momento che non celebra solo il passato, ma guarda al futuro, sottolineando l'importanza del senso civico e dell'impegno per la comunità. Un'occasione imperdibile per riscoprire i valori della nostra storia e rendere omaggio a chi ha contribuito a costruire un'Italia migliore!

Lunedì 2 giugno 2025, la città di Caserta si vestirà a festa per celebrare il 79° Anniversario della Repubblica Italiana. A partire dalle 9.45, il cuore della cerimonia organizzata dalla Prefettura, in collaborazione con la Brigata “Garibaldi”, batterà forte al Monumento ai Caduti, dove si darà. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Caserta celebra la Repubblica con la consegna di 33 onorificenze

