A Pontedera, il dibattito sulle case popolari si intensifica, ma c'è un tema ricorrente: l'allerta sui rom di Ponsacco. Un post del consigliere Nicolò Stella ha riacceso le polemiche, spingendo la vicesindaca Carla Cocilo a controbattere. Questo episodio non è solo locale; riflette una tendenza più ampia di stigmatizzazione che coinvolge le minoranze. È tempo di affrontare queste narrative con verità e apertura, per costruire una comunità inclusiva e solidale

PONTEDERA Ogni volta che a Pontedera si parla di case popolari o viene predisposto un atto relativo all’ emergenza abitativa scatta l’allarme rom di Ponsacco. Questa volta è un post del consigliere comunale Nicolò Stella di Fratelli d’Italia sulla pagina Facebbo Transiti Pontedera Nicolò Stella a suscitare la reazione della vicesindaca Carla Cocilova e dell’assessora Sonia Luca, le due componenti di giunta che si occupano di alloggi popolari, fragilità e problemi abitativi. Ma andiamo con ordine. "Con deliberazione 78 del 29 maggio – scrive Stella – la giunta comunale di Pontedera ha disposto di mettere a disposizione due alloggi in via Martin Luther King per l’attivazione del progetto Housing First. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Case ai rom di Ponsacco": "No, basta con le falsità"

Morto Dario Maccanti, ha portato Ponsacco nelle case del mondo

È scomparso Dario Maccanti, il visionario che ha reso Ponsacco un simbolo del design internazionale. Fondatore di Archiproject, ha portato l’eccellenza artigianale italiana nelle case di tutto il mondo, da New York a Dubai.

