Cascina si unisce alla battaglia per la pace! Il Comune ha aderito con entusiasmo alla campagna R1PUD1A di Emergency, sottolineando l’importanza dell’articolo 11 della Costituzione italiana. In un periodo in cui l'umanità è chiamata a riflettere sui valori fondamentali, la scelta di Cascina rappresenta un faro di speranza. Scopri come questo movimento sta coinvolgendo sempre più istituzioni e cittadini nella lotta contro la guerra e per un futuro di pace.

In Italia sale l’onda che R1PUD1A la guerra, e sono numerosi i comuni che hanno aderito alla campagna R1PUD1A di Emergency per riaffermare l’importanza e l’adesione all’ articolo 11 della Costituzione italiana. Il Comune di Cascina è tra questi, l’amministrazione comunale ha aderito con entusiasmo e impegno alla campagna di Emergency e nei prossimi giorni uno striscione sarà affisso al palazzo dell’Anagrafe. "Il richiamo all’articolo 11 della Costituzione è estremamente centrato" ha detto il sindaco Michelangelo Betti "perché da un lato c’è il ripudio della guerra, dall’altro in quell’articolo trova base anche la nascita dell’Unione Europea, perché si dà apertura e sostegno alle organizzazioni internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina R1Pud1a la guerra. Il Comune tra le 800 istituzioni schierate a fianco di Emergency

