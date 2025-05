Casa Vuelle | il progetto naufragato Adesso il Comune batte cassa E a rischiare è il club biancorosso

Il caso di Casa Vuelle si intreccia con il destino del club biancorosso, in un momento delicato per il basket locale. Mentre il Comune cerca di risolvere una situazione debitoria misteriosa, la tensione cresce e il futuro della squadra è in gioco. Scoprire chi avrà la meglio in questa trattativa riservata non è solo una questione di numeri, ma di passione e identità per una comunità intera. Rimanete sintonizzati!

Una trattativa riservata, riservatissima. Tanto che neanche il sindaco Andrea Biancani ha ammesso di conoscerne i contorni rimandando ai tecnici e ai funzionari del settore. È quella in corso tra Casa Vuelle e il Comune per capire chi toglierà le castagne dal fuoco a chi (e come), a proposito del debito che la prima ha nei confronti del secondo per quanto riguarda i canoni non corrisposti per l’utilizzo della struttura mai completata di via Togliatti. Si tratta di una questione non di poco conto visto che il 100 per 100 delle quote di Casa Vuelle appartiene alla ‘mamma’ Victoria Libertas. E se la società figlia non salda i propri debiti, spetta al genitore aprire il portafoglio anche se l’economia familiare non è delle più floride. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa Vuelle: il progetto naufragato. Adesso il Comune batte cassa. E a rischiare è il club biancorosso

