Casa esplosa Ho sentito un boato tremava tutto il ferito si è trascinato alla mia porta

Un boato ha spezzato il silenzio della notte ad Empoli, trasformando una casa in un inferno di fiamme. Un uomo, gravemente ferito, è riuscito a salvarsi suonando il campanello del vicino, dimostrando che a volte la speranza si trova nei gesti più semplici. Questo tragico evento ricorda l'importanza della sicurezza domestica in un periodo in cui le esplosioni accidentali sembrano aumentare, un tema che merita attenzione in tutta Italia.

Empoli, 31 maggio 2025 – Prima un boato tremendo, che squarcia il silenzio della notte e fa tremare i vetri delle finestre. Poi, pochi minuti dopo, il suono insistente di un campanello. È stata l'unica possibilità di salvezza per un uomo che, da un momento all'altro, si è ritrovato avvolto dalle fiamme dopo l' esplosione della sua abitazione. Il vicino di casa che lo ha soccorso si è trovato davanti resterà probabilmente impressa nella sua memoria per sempre. "Me lo sono ritrovato davanti alla porta. Perdeva sangue, mi ha chiesto di aiutarlo". A raccontare il dramma della scorsa notte è Reglan Alla, giovane di 20 anni vicino di casa dell'uomo rimasto gravemente ustionato nell'esplosione della sua abitazione.

Esplosione in casa, tutto distrutto: traffico in tilt, il boato terrificante

Un'esplosione ha scosso la tranquillità notturna, trasformando una casa in macerie e il traffico in un caos totale.

