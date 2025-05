Casa della salute mobile esami gratuiti nei comuni montani del Sangro-Aventino | il calendario di giugno

Giugno si tinge di salute per i comuni montani del Sangro-Aventino! La Casa della Salute Mobile porta gratuitamente screening oncologici ed esami diagnostici, offrendo a tutti l’opportunità di prendersi cura del proprio benessere. Un’iniziativa che si inserisce in una crescente attenzione alla prevenzione, fondamentale in contesti rurali. Non lasciarti sfuggire questa occasione: la salute è il nostro bene più prezioso!

La Asl Lanciano Vasto Chieti informa che nel mese di giugno la casa della salute mobile sarà presente in diverse località dell'area Sangro-Aventino per offrire gratuitamente screening oncologici ed esami diagnostici, con accesso libero e senza prenotazione.

Il progetto, avviato a gennaio 2024, è promosso dalla Regione Abruzzo nell'ambito del programma "Abruzzo in salute" vuole servire le zone disagiate che in futuro potranno far riferimento alle nuove ca ...

CHIETI – Prosegue l'impegno della Asl Lanciano Vasto Chieti nel portare servizi sanitari essenziali nei piccoli comuni dell'entroterra. Nel mese di giugno 2025, la Casa della salute mobile sarà presen ...

Il calendario di giugno 2025 Asl Lanciano Vasto Chieti Prosegue l'impegno della Asl Lanciano Vasto Chieti nel portare servizi sanitari essenziali nei piccoli comuni dell'entroterra. Nel mese di giugno ...