Casa della Comunità di Puianello Apre lo sportello del volontariato

La Casa della Comunità di Puianello inaugura il nuovo sportello del volontariato, un'iniziativa che segna un passo importante verso un modello di assistenza più inclusivo e partecipativo. Questa collaborazione tra Ausl, Unione Colline Matildiche e associazioni locali riflette un trend crescente: il potere del volontariato nel rafforzare le reti sociali. Scopri come il tuo impegno può fare la differenza nella tua comunità!

Alla casa della comunità di Puianello è stato inaugurato uno spazio di accoglienza gestito dal volontariato, frutto di un percorso di condivisione e co-progettazione fra l’Ausl Irccs di Reggio, l’Unione Colline Matildiche e le associazioni del territorio di Albinea, Vezzano e Quattro Castella. Grazie a questa iniziativa i volontari di Aima (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) e di Valore Aggiunto-La diversità che unisce, dedicheranno un po’ del loro tempo per abitare la casa della comunità, condividendo spazi e pensieri con gli operatori che già lavorano all’interno della struttura. Lo sportello nasce per valorizzare l’importante ruolo delle associazioni di volontariato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa della Comunità di Puianello. Apre lo sportello del volontariato

