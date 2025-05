Casa del popolo Erasmo Frizzi L’emozione per la riapertura | Luogo simbolo della Memoria

La Casa del Popolo di Fibbiana riapre le porte, risvegliando emozioni e ricordi. Sotto la direzione di Luca Rovai, diventa un faro di dialogo e comunità, in un'epoca in cui il confronto è più che mai necessario. Con orari serali dal giovedì alla domenica, questo spazio simbolico abbraccia un nuovo inizio, invitando tutti a fare parte di una comunità viva e attiva. Non perdere l'occasione di viverlo!

"Un luogo che vuole essere un punto di riferimento, anche politico, per la comunità. Un luogo in cui parlare, confrontarsi e stare insieme". Parola di Luca Rovai, nuovo presidente della Casa del Popolo di Fibbiana che dallo scorso giovedì ha riaperto i battenti. E che al momento sarà aperta dal giovedì alla domenica dalle 18 alla mezzanotte, come fatto sapere dal sindaco Simone Londi presente alla re-inaugurazione. "Un punto importante per la comunità di Fibbiana – ha detto il primo cittadino – che torna a essere fruibile". Per la Casa del Popolo Erasmo Frizzi, deportato nei lager e simbolo della Memoria, di via dei Guerri si apre quindi un nuovo capitolo, dopo le passate gestioni che non si sono rivelate prive di difficoltà soprattutto durante gli anni del Covid. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casa del popolo Erasmo Frizzi. L’emozione per la riapertura: "Luogo simbolo della Memoria"

