Casa degli eventi l’ok del Comune

La nuova Casa degli eventi alla Tosa sta prendendo forma e promette di rivoluzionare l’esperienza all’Autodromo! Con un investimento di quasi 2 milioni, il Comune punta a potenziare l'accoglienza e attrarre grandi eventi, in linea con il trend di valorizzazione dei territori attraverso manifestazioni di richiamo. Un passo audace, nonostante le polemiche, che potrebbe trasformare la zona in un hub per appassionati di motori e non solo. Restate sintonizzati!

La realizzazione della nuova Casa degli eventi alla Tosa compie un ulteriore passo in avanti. Il Comune ha infatti rilasciato al Con.Ami il permesso di costruire la struttura, nei pressi dell’omonima curva, che aumenterà le capacità di accoglienza dell’ Autodromo attraverso un investimento (duramente contestato dall’opposizione) da 1 milione e 950mila euro (di cui 800mila euro di fondi europei ). Via libera anche all’abbattimento dei fabbricati esistenti. Questo ulteriore disco verde segue quello arrivato a marzo dal Consiglio comunale. In quella circostanza, l’Aula di piazza Matteotti approvò infatti la variante necessaria per eliminare il "vincolo di interesse storico-culturale e testimoniale" che impediva l’intervento di demolizione (già autorizzato senza riserve dalla Soprintendenza) di due edifici presenti in quell’area, ai piedi della collina, in quanto non ammesso dai vigenti Piano strutturale comunale e Regolamento urbanistico edilizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa degli eventi, l’ok del Comune

Si chiude la sessione primaverile degli eventi sull’arte alla Casa del Popolo di Montevarchi

La sessione primaverile de “Incontri con… l'Arte” alla Casa del Popolo di Montevarchi si conclude con un evento imperdibile.

Cerca Video su questo argomento: Casa Eventi Ok Comune Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cena solidale - Casa sociale di Povo; Valorizzare il Chiostro di Voltorre, ok all’accordo tra Provincia e Comune di Gavirate; Il presidente Emiliano e l’assessora Triggiani partecipano all’evento “Custodire la Casa Comune per l’armonia del Pianeta”; LA CASA DEL PICCOLO PASSEGGERO, PRESENTAZIONE DEL LIBRO AD ABBADIA ISOLA. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Per il piano Casa di Milano pronte 24 manifestazioni di interesse

Lo riporta ilsole24ore.com: Un boom di proposte per i primi avvisi esplorativi, soprattutto da parte del mondo cooperativo. Entro fine anno l’aggiudicazione ...

La Casa degli eventi . Giovedì il primo ok in Consiglio comunale : "Circuito più moderno"

Riporta ilrestodelcarlino.it: 2 della Regione e il resto del Comune) nel tratto più vicino alla sala stampa. Infine, la nuova ‘Casa degli eventi’, completata da due interventi di messa in sicurezza come il rifacimento del ...

Piano casa Roma, ok del Comune La Lega: «Regalo agli abusivi». Gli edifici occupati saranno acquistati e riqualificati

Secondo ilmessaggero.it: L'obiettivo del Campidoglio è dare una casa, entro il 2026, a tremila famiglie in situazione di maggiore fragilità. È stato approvato dalla giunta, riunita in sessione straordinaria ...