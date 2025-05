Cartoons on the Bay | discontinuità affidabilità e trasparenza le parole chiave della nuova Rai Kids

Alla recente edizione di Cartoons on the Bay, Rai Kids ha svelato il suo nuovo corso, puntando su discontinuità, affidabilità e trasparenza. Un cambio di rotta che risponde alle esigenze di un pubblico sempre più attento e critico. Questo trend di rinnovamento nella programmazione per bambini riflette la crescente richiesta di contenuti autentici e significativi. Scopri come Rai Kids intende rivoluzionare l'intrattenimento per le nuove generazioni!

Discontinuità, affidabilità e trasparenza le parole chiave della nuova Rai Kids A Cartoons on the Bay, il direttore Roberto Genovesi presenta la nuova linea editoriale di Rai Kids In occasione del Festival Internazionale dell’Animazione Cartoons on the Bay organizzato da Rai Com e promosso da Rai che si svolge in questi giorni a Pescara in Abruzzo, il Direttore di Rai Kids Roberto Genovesi ha presentato le nuove linee guida della produzione per bambini e ragazzi di Rai. ”Discontinuità, affidabilità e trasparenza“ sono le parole chiave della nuova direzione, che ha promesso in primis un’implementazione della produzione e la valorizzazione degli studi e delle risorse del CPTV di Torino, che risponde anche alle esigenze dettate dal piano industriale Rai, di ottimizzazione e massimizzazione della produzione interna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cartoons on the Bay: discontinuità, affidabilità e trasparenza le parole chiave della nuova Rai Kids

Cerca Video su questo argomento: Cartoons On The Bay Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Cartoons on the bay, a Pescara la 29esima edizione; Cartoons on the bay 2025: il programma del festival dell’animazione a Pescara; Cartoons on the Bay, il programma di venerdì 30 maggio; L' a “Cartoons on the bay 2025”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cartoons On The Bay 2025: il Pulcinella Award e le menzioni speciali

Da msn.com: Due i premi ottenuti dall’Italia per i lungometraggi nella 29esima edizione di “Cartoons On The Bay”, il festival di animazione diretto da Roberto Genovesi, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, ...

Cartoons on the bay 2025, tutti i vincitori

Lo riporta ciakmagazine.it: Alla 29ª edizione di Cartoons On The Bay, il festival di animazione diretto da Roberto Genovesi, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in ...

Cartoons On The Bay, assegnati il Pulcinella Award 2025 e le menzioni speciali

Secondo rai.it: Due riconoscimenti all'Italia con ''Bartali's bicycle'' (Menzione Speciale Best Soundtrack), prodotto da Lynx Multimedia Factory in collaborazione con Rai Kids, e ''Balentes'' (Targa Renato Pallavicin ...