Carta Magnani protagonista a Copenaghen

La carta Magnani risplende a Copenaghen! Fino al 6 giugno, l'Istituto italiano di cultura ospita la mostra "Greenland Blurring" dell'artista Roberto Ghezzi, che esplora il delicato legame tra arte, scienza e cambiamenti climatici. Un'opportunità unica per riflettere su come materiali tradizionali possano raccontare storie urgenti sul nostro pianeta. Non perdere l'occasione di vedere la bellezza della carta fatta a mano in un contesto così attuale e cruciale!

Una mostra a Copenhagen con protagonista la carta fatta a mano Enrico Magnani di Pescia. L’Istituto italiano di cultura della capitale danese ospita infatti fino al 6 giugno la mostra d’arte contemporanea dell’artista Roberto Ghezzi dal titolo ’Greenland Blurring. Art, Science and Climate Change in the Polar Lands’ a cura di Mara Predicatori. Un progetto ambizioso, frutto di studi e ricerche sull’Artico che l’artista porta avanti da diversi anni, in collaborazione con il Cnr Isp (Istituto di Scienze Polari) e, in questa occasione, con il patrocinio del Centro per l’arte contemporanea Palazzo Lucarini Contemporary e il supporto di Cartiera Magnani Pescia e Phoresta ETS. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carta Magnani protagonista a Copenaghen

