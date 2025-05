Carta Dedicata a Te 2025 | confermata la misura di sostegno economico

La Carta Dedicata a Te 2025 è una boccata d'ossigeno per le famiglie a basso reddito, con un rifinanziamento di 500 milioni di euro che ne garantisce la continuazione. Questo strumento si inserisce nel crescente impegno del governo verso il welfare sociale, un tema sempre più centrale in un periodo di crisi economica. Rimanete sintonizzati per le novità: il decreto attuativo potrebbe portare sorprese interessanti!

La Carta Dedicata a Te 2025 è stata ufficialmente confermata e rifinanziata con un fondo complessivo di 500 milioni di euro. Questo importante strumento di sostegno alle famiglie a basso reddito continuerà anche nel 2025, seppur con alcune possibili modifiche rispetto all’edizione precedente. In attesa del decreto attuativo, atteso entro l’estate, vediamo nel dettaglio tutte . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

