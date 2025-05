Carlos Alcaraz | Ho dovuto calmare i miei pensieri nel quarto set Di sera come sull’erba

Nella magica notte parigina, Carlos Alcaraz ha dimostrato che la grandezza si misura anche nella capacità di gestire la pressione. Dopo un inizio fulminante, il giovane talento spagnolo ha dovuto affrontare una resistenza inattesa da Damir Dzumhur, costringendolo a ritrovare la calma nel quarto set. Un match che non solo esalta il potere del tennis, ma che riflette anche la crescita mentale richiesta ai campioni moderni. La sfida continua!

Nella notte di Parigi, tocca a Carlos Alcaraz esprimersi dopo una sfida molto più complicata di quello che si prevedeva. Contro un Damir Dzumhur ormai sempre più redivivo, il murciano è stato di nuovo costretto al quarto set: 6-1 6-3 4-6 6-4 a suo favore in oltre tre ore, dove il bosniaco ha fatto tutto il possibile per allungare al quinto set la sfida di terzo turno del Court Philippe Chatrier. La prima analisi, in sala stampa, è su quanto successo in campo: “ Ci sono sempre dei problemi. Giocare a un alto livello per due ore, due ore e mezza è il difficile, ci sono momenti di calo. Ho avuto alcuni dubbi a livello fisico o tennistico, e lui li ha sfruttati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Ho dovuto calmare i miei pensieri nel quarto set. Di sera come sull’erba”

Carlos Alcaraz: “Musetti era nervoso, ne ho approfittato. Giocare in casa può essere uno svantaggio”

Carlos Alcaraz ha trionfato nella semifinale degli Internazionali d'Italia, battendo Lorenzo Musetti in due set sul campo del Foro Italico.

Cerca Video su questo argomento: Carlos Alcaraz Ho Dovuto Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Alcaraz soffre, ma vince: Non sapevo cosa fare, ho dovuto calmarmi per ritrovare la strada; Alcaraz avanti col brivido, Tommy Paul fa 200; Carlos Alcaraz, sfogo col giornalista: Non ho idea di cosa tu stia parlando | .it; Alcaraz sbalordito al Roland Garros, una domanda lo infastidisce: Ma di cosa stai parlando?. 🔗Cosa riportano altre fonti

Carlos Alcaraz: “Ho dovuto calmare i miei pensieri nel quarto set. Di sera come sull’erba”

Si legge su oasport.it: Nella notte di Parigi, tocca a Carlos Alcaraz esprimersi dopo una sfida molto più complicata di quello che si prevedeva. Contro un Damir Dzumhur ormai ...

Le parole di Carlos Alcaraz dopo la sofferta vittoria al Roland Garros con Dzumhur

Lo riporta tennisworlditalia.com: Carlos Alcaraz ha vinto la partita di terzo turno al Roland Garros contro Damir Dzumhur. Ma non è stata decisamente una versione brillante del tennista spagnolo. Che dopo aver dominato i primi due set ...

Roland Garros - Carlos Alcaraz cede un altro set ma batte Dzumhur. Fils dà forfait

Scrive msn.com: Carlos Alcaraz si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros. Qualche problema di troppo per lo spagnolo nel match in sessione serale contro il bosniaco Damir Dzumhur. 6-1 6-3 4-6 6-4 il ...