Carlo Ciccocioppo è il nuovo presidente dell' associazione Il Mastrogiurato di Lanciano

Carlo Ciccocioppo è il nuovo presidente dell'Associazione 'Il Mastrogiurato' di Lanciano, un incarico che segna un cambio generazionale nel cuore delle tradizioni locali. L’assemblea ha dato il via a una stagione ricca di eventi culturali e rievocazioni storiche, in un periodo in cui l'Italia riscopre le proprie radici. Un'opportunità unica per valorizzare il patrimonio storico e coinvolgere la comunità: non perdere le novità in arrivo!

Si è riunita venerdì sera, 30 maggio, l’assemblea dell’associazione 'Il Mastrogiurato' per l’insediamento del nuovo direttivo, che guiderà le attività culturali e rievocative nei prossimi mesi. Il nuovo organo direttivo subentra ai membri uscenti, che mercoledì 28 maggio hanno ufficializzato le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Carlo Ciccocioppo è il nuovo presidente dell'associazione “Il Mastrogiurato” di Lanciano

