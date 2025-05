Carceri bimba in cella con madre a Palermo | in Italia ci sono 12 casi

Una bimba di un mese in cella con la madre a Palermo: un’immagine che scuote le coscienze e mette in luce una realtà inquietante. In Italia, 12 bambini vivono dietro le sbarre, spesso a causa di storie di marginalità e povertà. Questo solleva interrogativi profondi sul futuro della giustizia e sulle politiche penitenziarie. È tempo di riflettere su come proteggere i diritti dei più vulnerabili, anche nei luoghi di pena.

Una bimba di appena un mese di età in cella con la madre nel carcere di Pagliarelli a Palermo: «Un caso drammatico che si somma ad altre 11 storie di bambini che in carcere con le loro madri, di cui 9 straniere, ne condividono la detenzione», afferma Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria, ricordando che gli altri bimbi si trovano 3 nell’Icam (Istituto di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Carceri, bimba in cella con madre a Palermo: in Italia ci sono 12 casi

Cerca Video su questo argomento: Carceri Bimba Cella Madre Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Mancano le strutture in Sicilia e a Palermo in carcere finisce anche un bimbo di appena un mese; Palermo, bimbo di un mese in carcere con la madre; Palermo, bimbo di un mese in carcere al Pagliarelli con la madre; Porta la droga in carcere al figlio a Salerno, bloccati entrambi: «Troppi tossicodipendenti in cella». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Carceri, bimba in cella con madre a Palermo: in Italia ci sono 12 casi

Riporta msn.com: Gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri sono strutture penitenziarie speciali progettate per garantire che le madri detenute possano tenere con sé i propri figli, offrendo un ambiente più ...

Sindacato, andare oltre sdegno per bimbo in carcere con mamma

Lo riporta msn.com: “La storia raccontata dai media del piccolo di appena un mese di età in cella con la madre al Pagliarelli a Palermo, che sta provocando sdegno e commozione, è solo […] ...

Bimbo di un mese in carcere con la madre al Pagliarelli Palermo

Secondo ansa.it: Un bimbo che oggi compie un mese è nel carcere di Pagliarelli, a Palermo, insieme alla madre. Lo rende noto Pino Apprendi, garante dei detenuti della città. (ANSA) ...