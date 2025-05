Carabinieri promozioni per due ufficiali | Di Napoli nuovo Ten Col e Taglienti Maggiore

In un momento in cui la sicurezza è al centro del dibattito pubblico, le recenti promozioni dei Carabinieri di Frosinone si inseriscono in un contesto di crescente attenzione verso il rafforzamento delle forze dell'ordine. Il Tenente Colonnello Paolo Di Napoli e il Maggiore Taglienti ricevono un riconoscimento che non solo celebra il loro impegno, ma rappresenta anche una risposta alle sfide odierne. La loro leadership potrebbe essere la chiave per un futuro più sicuro.

Nella giornata di ieri, nel corso di una breve ma significativa cerimonia, il Comandante Provinciale di Frosinone, Colonnello Gabriele Mattioli, ha voluto notificare personalmente la promozione al grado di Tenente Colonnello al Comandante della Compagnia Carabinieri di Frosinone, Paolo di Napoli.

Promossi gli ufficiali del comando provinciale Paolo di Napoli e Bartolo Taglietti

