Carabinieri in classe lezioni contro il bullismo e la droga

I carabinieri di San Giorgio di Piano scendono in campo per educare i giovani contro bullismo, cyberbullismo e le insidie delle baby gang. In un'epoca in cui il benessere dei ragazzi è a rischio, queste lezioni diventano fondamentali per costruire una comunità più sicura. Con la presenza delle forze dell’ordine tra i banchi, si offre un'opportunità unica di dialogo: un passo concreto verso un futuro libero da violenza e dipendenze.

Bullismo, cyberbullismo, ma anche tanto altro: baby gang, quindi tutti i reati legati alle bande giovanili, purtroppo molto attuali, reati legati alla droga e all’alcool. Proseguono gli incontri dei carabinieri di San Giorgio di Piano nelle scuole medie di San Giorgio e Argelato. I militari si recano nelle classi e, in base anche all’etĂ degli alunni, trattano le tematiche che piĂą li possono interessare, ma anche coinvolgere nel quotidiano. Gli incontri dei carabinieri, iniziati qualche settimana fa, si concluderanno ad Argelato poco prima della fine dell’anno scolastico. Si dice soddisfatto il sindaco di San Giorgio, Paolo Crescimbeni: "Ci tengo a ringraziare il comandante, la vice comandante della stazione dei carabinieri e i loro collaboratori per l’impegno che anche quest’anno stanno mettendo in un progetto di legalitĂ rivolto a tutti i ragazzi delle scuole medie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri in classe, lezioni contro il bullismo e la droga

LegalitĂ , bullismo e trappole della rete: i Carabinieri incontrano gli studenti

Gli studenti delle scuole medie “Adriano Fiori” di Formigine hanno partecipato a un importante incontro con i Carabinieri, inserito nel progetto di educazione alla “Cultura della Legalità ”.

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Classe Lezioni Contro Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Carabinieri in classe, lezioni contro il bullismo e la droga; Lanciano un sasso dal tetto e colpiscono una studentessa in classe che finisce in ospedale; Un sasso lanciato dalla strada colpisce una studentessa del liceo mentre è in classe; Lanciano un sasso dal tetto e colpiscono una studentessa in classe che finisce in ospedale. 🔗Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Carabinieri in classe, lezioni contro il bullismo e la droga

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Bullismo, cyberbullismo, ma anche tanto altro: baby gang, quindi tutti i reati legati alle bande giovanili, purtroppo molto attuali, ...

I bambini di Sorrento a lezione teorico-pratica di educazione stradale dai carabinieri

Scrive msn.com: Un circuito stradale in miniatura tra birilli, segnali e strisce pedonali, realizzato nell’impianto sportivo del plesso Angelina Lauro dell’Istituto comprensivo ...

I carabinieri in cattedra contro droga e bullismo

ilgiorno.it scrive: Costante è il contributo alla “formazione della cultura della legalità” promosso dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri nelle scuole, che vede fortemente impegnato anche il Comando ...