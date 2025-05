Capriolo trovato alla periferia di Moncalieri viene catturato e liberato in un' area rurale a Trofarello

Un capriolo femmina ha fatto capolino tra gli orti urbani di Moncalieri, ricordandoci quanto la natura possa sorprendere anche nelle aree più urbanizzate. Catturata e liberata a Trofarello, questa vicenda mette in luce il trend crescente di interazione tra fauna selvatica e ambiente urbano. Un'opportunità per riflettere sull'importanza di preservare e rispettare l'habitat naturale, anche nelle nostre città. La bellezza della natura è sempre più vicina!

Una femmina di capriolo è stata recuperata a fine maggio 2025 nell'area degli orti urbani di strada Barchetto, nei pressi dell'ex foro boario di Moncalieri, dagli agenti del nucleo faunistico della polizia locale della Città metropolitana. L'animale, in buono stato di salute, è stato.

