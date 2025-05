Capolavoro di Yates nella ventesima tappa vince il Giro d’Italia | grande beffa per Del Toro

Un capolavoro che rimarrà nella storia: Simon Yates conquista il Giro d'Italia grazie a una performance straordinaria nella ventesima tappa. La beffa per Del Toro e Carapaz, che cedono a soli 10 km dal traguardo, segna un punto di svolta nel ciclismo attuale, dove la resilienza è più che mai fondamentale. In un mondo sportivo in continua evoluzione, Yates dimostra che la determinazione può trasformare ogni sfida in un'opportunità.

Classifica Giro d’Italia 2025, ventesima tappa: Simon Yates ribalta tutto e vince! Caruso 5°, Pellizzari guadagna

Capolavoro Yates, il Giro è tuo! Simon re della Corsa Rosa grazie al lavoro di un monumentale van Aert e alla tattica Visma. Del Toro perde la Rosa

