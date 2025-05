Cantine romagnole protagoniste stasera torna il Wine Festival

Questa sera, il Wine Festival di Cesenatico celebra il meglio delle cantine romagnole! In piazza delle Conserve, un'esperienza sensoriale unica che incarna non solo la tradizione vitivinicola della regione, ma anche l’amore per la convivialità. Un’occasione imperdibile per scoprire i sapori autentici della Romagna e immergersi nell’atmosfera festosa che anima la riviera. Non perdere l’opportunità di assaporare il futuro del vino!

In riviera le cantine romagnole tornano ad essere protagoniste. Questa sera, in piazza delle Conserve, nel cuore del borgo marinaro di Cesenatico, si terrà infatti l’edizione 2025 del Wine Festival. In uno degli scorci più belli e caratteristici della costa, gli imprenditori del gruppo dei Giovani albergatori di Adac Federalberghi, propongono la manifestazione che apre la stagione estiva. L’appuntamento odierno è dalle 18 a mezzanotte, quando nella piazza caratteristica per la presenza dei manufatti in mattoni a forma di tronco di cono rovesciato, dove un tempo venivano conservati il pesce e altri alimenti sotto il ghiaccio e la neve pressata prima della diffusione dei frigoriferi, si potranno gustare le migliori etichette del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantine romagnole protagoniste, stasera torna il Wine Festival

Alla scoperta delle cantine romagnole, a Cesenatico torna il Wine Festival

Il 31 maggio, Cesenatico si prepara ad accogliere la quinta edizione del Wine Festival in Piazza delle Conserve.

Cerca Video su questo argomento: Cantine Romagnole Protagoniste Stasera Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Cantine romagnole protagoniste, stasera torna il Wine Festival. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Summer Wine Fest", così le cantine tornano protagoniste

Lo riporta lanazione.it: Le cantine del Trasimeno tornano protagoniste con il Trasimeno Summer Wine Fest, una serie di appuntamenti a 360 gradi dedicati al mondo del vino. Dopo il successo di Anteprima Trasimeno ...