Canticum Canticorum il 31 maggio

Il 31 maggio, riviviamo l'incanto del "Cantico dei Cantici", il poema d'amore per eccellenza, grazie a Giovanni Pierluigi da Palestrina. La sua innovativa fusione tra sacro e profano non solo segna un'epoca musicale, ma offre spunti per riflettere sull’amore in tutte le sue forme. In un mondo dove i sentimenti sembrano spesso relegati ai social, riscoprire la profondità di queste armonie è un invito a vivere l’amore con intensità e poesia.

Il Cantico dei Cantici è considerato il più grande poema d'amore di tutti i tempi. Giovanni Pierluigi da Palestrina sceglie questo testo biblico nel suo Quarto Libro dei Mottetti per sperimentare un'inedita forma compositiva, a metà strada tra il mottetto sacro e il madrigale profano dando inizio a quello che sarà poi conosciuto come teatro dell'anima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Canticum Canticorum il 31 maggio

Cerca Video su questo argomento: Canticum Canticorum 31 Maggio Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Canticum Canticorum”, la celeberrima sonorizzazione del Cantico dei Cantici; Roma, il Canticum Canticorum di Pierluigi da Palestrina eseguito a San Vitale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Giubileo 2025: Roma, nella basilica di San Vitale il Canticum Canticorum di Pierluigi da Palestrina

Scrive agensir.it: Il Cantico dei Cantici di Giovanni Pierluigi da Palestrina sarà eseguito, a Roma, sabato 31 maggio alle ore 19 nella basilica di San Vitale in occasione del 500° anniversario della nascita dell'autore ...