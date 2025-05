Cane in auto sotto il sole | proprietario sanzionato

Un triste episodio di inciviltà ha colpito Piacenza: un cane è stato lasciato solo in auto sotto il sole rovente, portando all'intervento immediato delle autorità. Questa notizia si inserisce in un contesto più ampio di crescente sensibilizzazione sui diritti degli animali. È fondamentale ricordare che le temperature estive possono essere letali per i nostri amici a quattro zampe. Proteggiamoli, perché ogni vita conta!

Nella mattinata di sabato 31 maggio si è reso necessario l'intervento nella zona del Capitolo dei vigili del fuoco, della polizia locale di Piacenza e di un medico veterinario per un pastore tedesco che si trovava all'interno dell'abitacolo di un'auto parcheggiata sotto il sole battente già da.

Dormono in auto con il cane, l'ex sindaco sui social: "Aiutiamoli"

A Nocera Inferiore, un padre e suo figlio dormono in auto insieme al loro cane. L'ex sindaco Manlio Torquato, preoccupato per la loro situazione, lancia un appello sui social media per sollecitare aiuti.

Se vedo un cane rinchiuso in auto sotto il sole, posso rompere il finestrino per salvarlo?

Si legge su greenme.it: Se ci si imbatte in un cane chiuso in auto sotto il sole, come si può intervenire per salvarlo? Secondo la legge italiana si può rompere il finestrino o si passano dei guai? Scopriamolo insieme ...

Chiude cane in auto sotto il sole e fa la spesa, denunciata

Lo riporta ansa.it: Ha chiuso in auto il cane sotto il sole cocente ed è andata a fare la spesa. È accaduto a Carbonia, protagonista una 67enne che è stata denunciata dai carabinieri per maltrattamento di animali.

Cane lasciato in auto sotto il sole salvato da un passante: i padroni erano andati a farsi un aperitivo

Scrive msn.com: GORIZIA - Lasciano il cane chiuso in auto, sotto il sole e con temperature elevatissime, per andare a fare un aperitivo. Si tratta di una coppia di turisti stranieri, che è stata denunciata dai ...