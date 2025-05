Cancro gastrico metastatico anticorpo farmaco-coniugato migliora sopravvivenza

Un nuovo orizzonte si apre per i pazienti con cancro gastrico Her2 positivo: un anticorpo monoclonale coniugato a un farmaco chemioterapico sta dimostrando di migliorare significativamente la sopravvivenza. I risultati dello studio 'Destiny-Gastric04' sono un segno tangibile di come l'innovazione in oncologia possa cambiare le carte in tavola, offrendo nuove speranze a chi combatte questa difficile battaglia. La scienza avanza e con essa le possibilità di vita.

Speranza contro il tumore gastrico Her2 positivo metastatico o non resecabile grazie ad un anticorpo monoclonale coniugato con un farmaco chemioterapico. La buona notizia arriva dalle conclusioni dello studio di Fase 3 'Destiny-Gastric04' che evidenziano "come trastuzumab deruxtecan ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza globale (Os)

