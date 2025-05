Cancro gastrico metastatico anticorpo farmaco-coniugato migliora sopravvivenza

Una luce di speranza si accende nel trattamento del cancro gastrico metastatico! Dallo studio 'Destiny-Gastric04', presentato all'ASCO di Chicago, emergono risultati promettenti: un anticorpo monoclonale coniugato ha dimostrato di migliorare la sopravvivenza nei pazienti con tumore Her2 positivo. In un periodo in cui l'innovazione terapeutica è più che mai cruciale, questa scoperta rappresenta un passo significativo verso il futuro della medicina oncologica. Non perdere il cambiamento in at

La buona notizia arriva dalle conclusioni dello studio di Fase 3 'Destiny-Gastric04' presentato all'Asco di Chicago Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - Speranza contro il tumore gastrico Her2 positivo metastatico o non resecabile grazie ad un anticorpo monoclonale coniugato con un farmaco chem. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cancro gastrico metastatico, anticorpo farmaco-coniugato migliora sopravvivenza

Cancro gastrico metastatico, anticorpo farmaco-coniugato migliora sopravvivenza

Un nuovo orizzonte si apre per i pazienti con cancro gastrico Her2 positivo: un anticorpo monoclonale coniugato a un farmaco chemioterapico sta dimostrando di migliorare significativamente la sopravvivenza.

Cancro gastrico metastatico, anticorpo farmaco-coniugato migliora sopravvivenza

