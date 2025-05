Canale Panama ‘chiuso’ e svuotato per lavori | le immagini dall’interno

Il Canale di Panama, arteria vitale del commercio mondiale, si ferma per lavori di ristrutturazione. Le chiuse di Pedro Miguel, storiche e cruciali, vengono svuotate, rivelando i segreti di una costruzione che ha cambiato il volto dei trasporti marittimi. Questo intervento non è solo una manutenzione, ma un passo verso un futuro più sostenibile e tecnologico nel settore navale. Scopri cosa significa davvero “fare il canale”!

Il Canale di Panama è stato chiuso e svuotato per lavori. Ogni anno migliaia di navi transitano attraverso il Canale, ma pochi sanno cosa succede quando una delle sue chiuse deve essere riparata. Questa settimana le chiuse di Pedro Miguel, una delle strutture originali costruite dagli Stati Uniti oltre 110 anni fa, sono state parzialmente svuotate per consentire i lavori di ristrutturazione. Per cinque giorni, la corsia ovest è stata chiusa al transito delle navi, mentre decine di tecnici sono scesi nelle profondità del Canale per riparare, regolare e sigillare alcune parti. Oltre 300 panamensi hanno lavorato su turni diurni e notturni per portare a termine i lavori pianificati con sei mesi di anticipo. 🔗 Leggi su Lapresse.it