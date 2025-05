CANALE 5 FESTEGGIA UOMINI E DONNE | ASCOLTI ECCEZIONALI E CAPACITÀ DI RINNOVARSI

Canale 5 celebra il trionfo di "Uomini e Donne", un format che continua a reinventarsi conquistando il pubblico. Con quasi 3 milioni di spettatori per lo speciale in prima serata, è chiaro: l'amore e le emozioni hanno ancora un posto d'onore nella TV italiana. Questo fenomeno non è solo intrattenimento, ma un riflesso dei cambiamenti sociali contemporanei. Chi sarà il prossimo volto da scoprire in questo viaggio romantico?

Canale 5 festeggia il grande successo di Uomini e Donne che ha chiuso, eccezionalmente in prima serata, una ennesima stagione d’oro. Ascolti, target, dichiarazioni dei vertici. Ieri sera, in prime-time su Canale 5, lo speciale “ Uomini e Donne La Scelta ” è leader della serata con quasi 3.000.000 di spettatori ( 2.969.000 ) e il 17.2% di share ( 18.6% sul target 15-64enni). Nel corso della serata, in cui Gianmarco ha scelto Cristina, il programma ha raggiunto picchi del 19.41% di share. Ottimo risultato anche sui giovanissimi con il 24.3% di share sul target 15-19 anni e il 22.41% sui 15-34enni. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5 FESTEGGIA UOMINI E DONNE: “ASCOLTI ECCEZIONALI E CAPACITÀ DI RINNOVARSI”

E se nell’access di Canale 5 andasse Uomini e Donne?

Il futuro di Striscia la Notizia nell’access prime time di Canale 5 solleva interrogativi e dibattiti.

Cerca Video su questo argomento: Canale 5 Festeggia Uomini Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Tradimento 2: dove vedere la puntata del 29 maggio in streaming; Andrea Bocelli, stasera su Canale 5 la prima serata evento per i 30 anni di carriera: la scaletta e gli ospiti; Andrea Bocelli 30 - The Celebration, festa della musica su Canale 5 con le star di Hollywood: chi ci sarà stasera; Teresa Langella ospite a Verissimo sabato 24 maggio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ascolti tv, le pagelle di ieri: vince Uomini e Donne, secondo posto per Milly Carlucci e Sognando Ballando. Sul podio anche Quarto Grado

Si legge su ilmattino.it: Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, venerdì 30 maggio, ha offerto ai telespettatori talk, film e show.

Uomini e Donne, questa sera su Canale 5, in onda la scelta di Gianmarco Steri

Secondo comingsoon.it: Uomini e Donne torna in prima serata con un appuntamento speciale: in onda su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri.

Uomini e Donne, stasera 30 maggio su Canale 5: la scelta di Gianmarco

Riporta gazzetta.it: Uomini e donne stasera, venerdì 30 maggio 2025, su Canale 5 in prima serata. Leggi le anticipazioni e novità sulla puntata condotta da Maria De Filippi.