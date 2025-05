Canada in fiamme | 170 roghi e 17mila sfollati ora il fumo preoccupa gli Stati Uniti

Il Canada è assediato da oltre 170 incendi, costringendo 17.000 persone a lasciare le proprie case e alzando un velo di fumo che minaccia anche gli Stati Uniti. Questo dramma ambientale non è solo una crisi locale: è il riflesso di un cambiamento climatico che ci interroga tutti. Mentre le comunità lottano per la sopravvivenza, ci chiediamo: quali misure stiamo adottando per prevenire queste catastrofi? La risposta è più urgente che mai.

Oltre 170 incendi attivi, migliaia di evacuati e intere comunità isolate: il fumo minaccia le città del Midwest americano mentre il Canada affronta un'altra stagione catastrofica.

Incendi devastanti in Canada: evacuazioni e fumo minaccioso negli USA

Le fiamme che divampano in Canada non sono solo un'emergenza locale, ma un campanello d'allarme per il clima globale.

