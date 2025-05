Campo nomadi la sentenza ‘Ruspa show’ Lodi condannato | Ho difeso la città rifarei tutto

La sentenza sul "ruspa show" di Lodi segna un capitolo controverso nella gestione dei campi nomadi. Nicola Lodi, ex vicesindaco, ribadisce: “Ho difeso la città e rifarei tutto”. Questa vicenda riaccende il dibattito sull'inclusione e sulla sicurezza nelle nostre comunità. La demolizione delle casette vuote non è solo un gesto simbolico, ma un riflesso delle tensioni sociali che attraversano l'Italia oggi. Qual è il futuro della nostra coesistenza?

La demolizione delle casette ormai vuote doveva essere la conclusione della lunga e complessa operazione di sgombero del campo nomadi di via delle Bonifiche. Una sorta di ciliegina sulla torta – almeno dal punto di vista politico e dell'immagine – per Nicola Lodi, allora vicesindaco insediato da pochi mesi. Invece, a quasi sei anni dal 2 ottobre 2019, quello che le cronache hanno ribattezzato ' ruspa show ' si è trasformato in una condanna in un'aula di giustizia. Sette mesi di reclusione per l'ex amministratore, finito a processo per i reati di usurpazione di pubbliche funzioni e gestione di rifiuti non autorizzata (prosciolto per intervenuta prescrizione, invece, per quanto riguarda l'ultimo capo di imputazione, quello relativo alla violazione delle norme di sicurezza sui cantieri).