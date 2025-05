Campionato di giornalismo Il Carlino premia gli alunni

Un applauso per i giovani talenti del giornalismo! Nella storica sala conferenze del Banco Marchigiano, il Carlino ha celebrato i migliori articoli scritti dagli studenti delle Medie nel progetto "Cronisti in classe". Un'iniziativa che non solo promuove la scrittura, ma stimola anche il pensiero critico e la creatività . La vittoria dell'istituto Raffaello Sanzio di Porto Potenza Picena è un chiaro segno: il futuro del giornalismo è promettente!

È stata una festa nella sala conferenze del Banco Marchigiano per l’ultimo atto di Cronisti in classe, l’iniziativa del Carlino che permette agli studenti delle Medie di indossare i panni di giornalisti e confezionare gli articoli per una pagina del quotidiano. A Civitanova si è tenuta la premiazione: ha vinto l’istituto Raffaello Sanzio di Porto Potenza, quindi l’Annibal Caro di Civitanova e il Convitto Leopardi di Macerata. L’applauso della platea ha accomunato anche le altre scuole che hanno dato vita a questa edizione: la Dante Alighieri di Macerata; l’istituto Coldigioco-Mestica di Apiro Cingoli; la Padre Matteo Ricci di Montecosaro; l’istituto Luca della Robbia, plesso di Montefano; l’istituto San Giuseppe di Macerata; l’istituto Lucatelli-Don Bosco di Tolentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campionato di giornalismo. Il Carlino premia gli alunni

