Camion con bordo 30mila chili di alveari attivi si ribalta 250 milioni di api in fuga | “Evitate la zona”

Un incidente sorprendente ha scatenato il caos in Washington: un camion carico di 30mila chili di alveari attivi si è ribaltato, liberando ben 250 milioni di api! Questo evento mette in luce un tema sempre più attuale: la salute degli impollinatori. Le api sono essenziali per l'ecosistema e per la nostra sicurezza alimentare. Evitare la zona è fondamentale, ma riflettiamo sull'importanza di proteggere questi preziosi insetti.

Circa 250 milioni di api sono state liberate dopo che un camion con a bordo oltre 30mila chili di alveari attivi si è ribaltato nello stato americano di Washington: "Area interdetta"•. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Camion con bordo 30mila chili di alveari attivi si ribalta, 250 milioni di api in fuga: “Evitate la zona”

