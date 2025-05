Camila Giorgi ecco chi sono tutti gli ex fidanzati famosi | dal mancato matrimonio con Giacomo Miccini a David Holiner

Camila Giorgi non è solo una stella del tennis, ma anche un volto noto nel panorama del gossip. Le sue relazioni con personaggi famosi, dai tennisti a David Holiner, rivelano un lato inedito della sua vita. Oggi, sarà ospite di "Verissimo – Le Storie", dove svelerà aneddoti imperdibili. In un'epoca in cui le storie personali dei VIP catturano l'attenzione del pubblico, chi sa quali rivelazioni ci aspettano? Non perdere l'occasione

Non solo protagonista nel circuito WTA, Camila Giorgi ha anche conquistato le prime pagine dei giornali gossip per le relazioni con i suoi ex fidanzati. Camila Giorgi, tra gli ex fidanzati ci sono anche due tennisti. Oggi rivedremo l’ex tennista e naufraga de L’Isola Dei Famosi tra gli ospiti di Verissimo – Le Storie, best of del talk condotto da Silvia Toffanin in onda dalle 16:30 su Canale 5. Camila ha avuto una lunga relazione partita nel 2016 con il tennista Giacomo Miccini, suo primo fidanzato ufficiale. La loro storia aveva preso una piega importante, quando la numero d’ Italia per cinquest anni consecutivi mostra su Instagram un anello sugello del fidanzamento ufficiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Camila Giorgi, ecco chi sono tutti gli ex fidanzati famosi: dal mancato matrimonio con Giacomo Miccini a David Holiner

Covid, falsi vaccini: Madame a giudizio, Camila Giorgi sceglie rito abbreviato

La cantante Madame e l'ex tennista Camila Giorgi si trovano coinvolte in un processo riguardante presunti falsi vaccini Covid per ottenere il Green pass.

Camila Giorgi a Verissimo-Le storie, chi è l'ex tennista? Fidanzato, età, altezza, ritiro, l'indagine, famiglia e vita privata

Chi sono Sergio e Claudia, i genitori di Camila Giorgi e cosa fanno nella vita

Chi sono i genitori di Camila Giorgi?/ Sergio e Claudia, tra Argentina e tennis: “Papà padrone? Non mi dà…”

