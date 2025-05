Cambiaso resta o no alla Juve l’anno prossimo? La posizione del club cosa è emerso dopo l’incontro di oggi tra Elkann e la dirigenza

La Juventus si prepara a una stagione di cambiamenti e il futuro di Cambiaso è al centro della discussione. Durante l'incontro tra Elkann e la dirigenza a Monaco, sono emerse strategie cruciali per il prossimo campionato. La decisione su Cambiaso potrebbe segnare un punto di svolta: un talento in crescita che rappresenta il rinnovamento di una squadra storica. Rimanere o partire? Questo dilemma riflette le ambizioni di una Juve pronta a tornare grande!

Cambiaso rimarrà alla Juve nella prossima stagione? La posizione del club, cosa è emerso dopo l'incontro di oggi tra John Elkann e la dirigenza. Gazzetta.it ha raccontato di un incontro tra John Elkann, Giorgio Chiellini e Damien Comolli a Monaco di Baviera, con l'obiettivo di pianificare le strategie e le mosse per la Juventus che verrà. Da chi ripartire? Tra i giocatori sotto la lente d'ingrandimento c'è Andrea Cambiaso, sempre attenzionato dal Manchester City. La posizione del club emersa dopo il colloquio è quella di tenere in rosa il terzino, considerato centrale nel progetto presente e futuro dei bianconeri.

