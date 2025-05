Cambia l’allenatore torna Tonali | colpo monstre in Serie A

Sandro Tonali pronto a tornare in Serie A: un colpo da maestro che riaccende i riflettori sul calcio italiano! Dopo due anni nel vortice della Premier League, il giovane talento potrebbe rivestire nuovamente il rossonero, nonostante altre sirene tentatrici. La sua crescita, sia tecnica che personale, potrebbe portare una ventata di freschezza nel nostro campionato, riaccendendo la lotta scudetto. Non perdere questo emozionante ritorno!

Sandro Tonali pronto a tornare a giocare in Serie A dopo le due stagioni trascorse in Premier League: Milan snobbato, altro top club su di lui Potrebbe durare meno del previsto l’esperienza di Sandro Tonali al Newcastle. Il centrocampista della Nazionale può fare ritorno in Serie A da assoluto protagonista, maturato in campo e fuori. Sandro Tonali può tornare in Nazionale (LaPresse) Calciomercato.it Il primo anno in Inghilterra l’ha trascorso con la sospensione a causa delle scommesse calcistiche. La sua autodenuncia è valsa una squalifica lunghissima, conclusasi solo ad inizio dell’attuale stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Cambia l’allenatore, torna Tonali: colpo monstre in Serie A

