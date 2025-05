Caldo sopra i 30 gradi meteo ponte 2 giugno in Emilia-Romagna e Marche | le previsioni

Il ponte del 2 giugno si preannuncia infuocato per l’Emilia-Romagna e le Marche, con temperature oltre i 30 gradi! Mentre ci si gode il weekend lungo, il caldo anomalo e i temporali avranno un ruolo da protagonisti. Un fenomeno che non è solo locale, ma parte di un trend climatico in crescita. Preparati a goderti le belle giornate... e a portare sempre con te un ombrello!

Bologna, 31 maggio 2025 – L’Emilia-Romagna e le Marche si preparano al maxi caldo, anche se non mancheranno i temporali. A spiegarlo, l’analisi di 3B meteo. “Un robusto promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale ha esteso la sua influenza a tutta l'Europa occidentale portando caldo intenso e anomalo sul comparto iberico e la Francia. Anche l'Italia risente di questa protezione anticiclonica ma trovandosi lontana dai massimi barici non soffre le stesse elevate temperature (fino a 41°C in Spagna)”. Quindi in questo weekend lungo “abbiamo la stabilità ma non il caldo intenso ”. Nelle prossime 24-48 ore è atteso però il colpo di scena: “Una depressione atlantica raggiungerà il Regno Unito con una perturbazione che demolirà l'anticiclone sul nord della Spagna e sulla Francia portando molti temporali anche nel nord dell'Italia, prevalentemente su Alpi e Prealpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo sopra i 30 gradi, meteo ponte 2 giugno in Emilia-Romagna e Marche: le previsioni

Meteo, "maltempo intenso" poi la svolta: quando arriva il caldo

Nelle prossime ore, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali diffusi previsto per le prossime 48 ore, secondo gli esperti di 3bmeteo.

