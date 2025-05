Caldo estivo e temporali | Giuliacci spiazza tutti Ecco dove servirà l' ombrello

L'estate sembra anticipare il suo arrivo, con il Ponte del 2 giugno che promette sole e temperature calde, perfette per una fuga all'aria aperta. Ma attenzione ai temporali, che potrebbero colpire inaspettatamente! Un'inversione climatica che rispecchia il trend globale di eventi meteo estremi. Non dimenticate l’ombrello: potrà rivelarsi un prezioso alleato in questa estate imprevedibile!

Buone notizie per il Ponte del 2 giugno, che si preannuncia in gran parte caratterizzato da "tempo soleggiato e stabile" e che potrebbe regalare agli italiani le prime giornate "piene di sole e caldo tipico del mese di luglio". Lo anticipa il colonnello Mario Giuliacci, che anche oggi aggiorna i lettori di meteogiuliacci.it con le ultime previsioni meteo. Attenzione, però, ad "alcuni momenti piovosi", che potrebbero portare "dei veri e propri nubifragi", spiega. Una perturbazione proveniente dal Nord Europa "aumenterà l'instabilità sull'Arco Alpino", dove tra il pomeriggio e la sera del 1 giugno "si formeranno un po' di temporali". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Caldo estivo e temporali": Giuliacci spiazza tutti. Ecco dove servirà l'ombrello

Altri 7 giorni tra piogge e temporali, poi caldo estivo

Dopo una settimana di piogge e temporali, è in arrivo una fase di caldo estivo grazie all’arrivo di un anticiclone africano tra il 28 e il 29 maggio, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici di iLMeteo.

