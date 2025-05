Caldo a Roma scatta l' allerta per il week end Temperature sopra i 30 gradi

Roma si prepara a un weekend di temperature roventi, con il termometro che supera i 30 gradi. La prima allerta caldo dell’anno invita a prendere precauzioni: idratazione e riparo sono d’obbligo! Questo fenomeno non è solo locale; segna un trend crescente di ondate di calore nel nostro Paese, mettendo in luce l'importanza della sostenibilità e della consapevolezza climatica. Restate al sicuro e godetevi l’estate!

È scattata la prima allerta caldo dell'anno a Roma. Il ministero della Salute ha infatti emanato un bollettino sulle ondate di calore dopo rialzo improvviso delle temperature percepite sopra i 30 gradi. Il bollettino di allerta gialla emesso per oggi 31 maggio e per domenica, è di "pre allerta. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Caldo a Roma, scatta l'allerta per il week end. Temperature sopra i 30 gradi

Oltre 40 gradi a fine maggio, allerta caldo in Spagna. L’allarme degli esperti: «La primavera sta sparendo»

La Spagna si prepara ad affrontare un fine maggio caratterizzato da un'eccezionale ondata di caldo, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi, ben al di sopra delle medie stagionali.

