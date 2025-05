Calco e un uccello straordinario | ospiterà la Giornata mondiale dei rondoni

Calco si prepara a diventare la capitale mondiale dei rondoni, ospitando il 7 giugno la Giornata Mondiale di questi uccelli straordinari. Un evento che celebra non solo la loro unicità, ma anche l'importanza della biodiversità nel nostro ecosistema. I rondoni, capaci di mangiare e persino accoppiarsi in volo, ci ricordano quanto sia affascinante la vita selvaggia. Un'occasione imperdibile per conoscere meglio questo volatile unico!

Calco capitale mondiale di un volatile unico. Come ogni anno, il 7 giugno si celebrerà il World Swift Day, la Giornata mondiale dei rondoni, ideata dall'associazione Swifts Without Frontiers a partire dal 2019. I rondoni sono uccelli straordinari, adattati a una vita in volo. Mangiano in volo.